ABD'de kapalı hükümet faturası Trump'ın istediği fondan daha pahalıya patladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de kapalı hükümet faturası Trump'ın istediği fondan daha pahalıya patladı
GeriDünya ABD'de kapalı hükümet faturası Trump'ın istediği fondan daha pahalıya patladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
27.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

ABD'de kapalı hükümet faturası Trump'ın istediği fondan daha pahalıya patladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de kapalı hükümet faturası Trump'ın istediği fondan daha pahalıya patladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki Meksika sınırına örülmesini planlanan duvara 5,7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan uzlaşmazlık nedeniyle ABD hükümetinin 35 gün kapalı kalmasının ülke ekonomisine bedeli 6 milyar doları buldu.

Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için yıl sonu geçici bütçesine 5,7 milyar dolar ek fon istemesi ve Temsilciler Meclisinin çoğunluğunu elinde tutan Demokratların bu fikre yanaşmaması, ABD siyaseti ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.

Duvar fonu konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 22 Aralık'ta kapanan hükümet, 25 Ocak'a kadar 35 gün süreyle kapalı kaldı. Bu süre, ABD tarihindeki en uzun süreli hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's tahminlerine göre bu 35 günlük uzlaşmazlığın ABD ekonomisine bedeli 6 milyar doları buldu. Böylece duvar krizinin ABD ekonomisine bedeli, duvarın kendisinden daha pahalıya gelmiş oldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2013'te hükümetin kapanmasının bedeli 2,6 milyar dolar, 1995'te Bill Clinton döneminde kapanan hükümetin bedeli ise 2,3 milyar dolardı.

TRUMP VE PELOSİ ARASINDA KAMERALAR ÖNÜNDE SOĞUK RÜZGARLAR

Taraflar arasında duvar konusundaki soğuk rüzgarlar ilk olarak 11 Aralık'ta Oval Ofiste, Trump'ın ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi kabulü sırasında kameralar önünde yaşandı.

Trump, Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongreden talep ettiği bütçenin ayrılmaması durumunda "hükümetin kapanabileceği" uyarısında bulunurken, Pelosi de "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" dile getirince ortam gerildi.

Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin, 22 Aralık'ta kısmen ve geçici olarak kapanmasıyla sonuçlandı.

SİYASİ ÇEKİŞME

ABD'de hükümetin kapalı kaldığı 35 gün boyunca Trump ve Demokratlar arasında siyasi çekişme yaşandı.

Hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Demokratları Beyaz Saray'da beklediğini ve görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Trump, 8 Ocak'ta yaptığı konuşmada, ülkesinin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını belirterek, "Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı: Demokratlar sınır güvenliği için fon ayırmıyor. Bu durum 45 dakikalık bir toplantıda çözülebilir." dedi.

Ertesi gün hükümetin açılması için Schumer ve Pelosi ile Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan müzakereden de sonuç alınamadı.

TRUMP VE PELOSİ ARASINDAKİ MEKTUP POLEMİĞİ

Hükümet krizinde en çok hafızalara kazınan olaylardan biri de Trump ve Pelosi'nin birbirine gönderdikleri mektup oldu.

Pelosi, 16 Ocak'ta Trump'a gönderdiği mektupta, federal hükümetin kapalı olması sebebiyle Trump'ın 29 Ocak'ta yapması beklenen "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesi çağrısında bulundu.

Trump bu çağrıya ilk etapta cevap vermedi ancak Pelosi'ye bir mektup göndererek, Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyurdu ve Pelosi'ye Washington'da kalarak kendisiyle duvarla ilgili müzakere etmesini tavsiye etti. Trump ayrıca, Pelosi'nin bu ziyaretleri her halükarda gerçekleştirmek istemesi durumunda ticari uçaklarla bu ülkelere gidebileceğini kaydetti.

Kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan mektup, Pelosi'nin bazı Kongre üyeleriyle yapmayı planladığı bir seyahatin detaylarını önceden kamuoyuna açıklaması sebebiyle eleştiri topladı. Nitekim, Pelosi daha sonra güvenlik gerekçesiyle seyahatini iptal etti.

Trump daha sonra Pelosi'nin ilk mektubuna cevaben de başka bir mektup göndererek, kurumların güvenlik sorunu olmadığına dair beyanatlarını gerekçe gösterdi ve "Sizin (ilk) davetinize icabet edip Anayasal görevimi yerine getirerek Birliğin Durumu'na ilişkin halka ve Amerikan Kongresine hitap edeceğim." ifadelerini kullandı.

FEDERAL ÇALIŞANLAR MAAŞSIZ KALDI

Hükümet kapanmasından en çok etkilenenler 35 gün boyunca ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan ya da çalıştıkları halde maaşlarını alamayan federal çalışanlar oldu.

Birçok eyalette yemek bankaları ve restoranlarda federal çalışanlara ücretsiz yemek dağıtılırken, Tennessee eyaletinde yaşayan Suriyeli mülteci Yasin Terou'nun restoranında başlattığı ücretsiz yemek kampanyası en çok dikkat çekenlerden biri oldu.

Öte yandan yaklaşık bin 500 federal çalışan da GoFundMe adlı internet sitesinden başlattıkları kampanyalarda, ev kiralarını, mortgage taksitlerini, faturalarını ödeyebilmek ya da bebeklerine bez alabilmek için bağış kampanyaları başlattı.

KAPALI HÜKÜMET PROTESTOLARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

ABD'nin farklı eyaletlerindeki federal çalışanlar hükümetin yeniden açılması ve maaşlarının ödenmesi çağrısıyla gösteri düzenlerken, başkent Washington'daki protesto gösterileri zaman zaman Kongre binasının önüne kadar ulaştı.

Çarşamba günü Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'in ofisinin önünde toplanan bir grup federal çalışan ve sendika lideri gözaltına alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

HAVA YOLLARI ZAMAN ZAMAN FELÇ OLMA NOKTASINA GELDİ

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi personelinin hükümet kapanmasından etkilenmesi sonucu, özellikle New York, Chicago ve Washington gibi kentlerdeki havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Havalimanlarında hizmetlerin yavaşlaması ve uzun kuyruklar oluşmasının yanı sıra personel eksikliği aynı zamanda hava trafiği güvenliği endişesine yol açtı.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), cuma sabahı yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı olmasından dolayı hava trafik kontrol çalışanlarındaki azalma nedeniyle New York, New Jersey ve Philadelphia’daki ülkenin en işlek havalimanlarında uçuşlarda ciddi gecikmeler olduğunu duyurdu.

HÜKÜMET 3 HAFTALIĞINA AÇILDI

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde Meksika sınırına duvar konusundaki müzakerelerin süreceğini açıkladı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil Durum ilan etme) kullanırım." ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması