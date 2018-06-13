ABD'de kan donduran olay: Dehşet evi
ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi dört çocuğu vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
ABD medyasında yer alan haberde, Florida'nın Orlando kentinde 35 yaşındaki Gary Wayne Lindsey'in, yaşları 1, 6, 10 ve 11 olan dört çocuğu bir süre alıkoyduktan sonra silahla vurarak öldürdüğü, ardından da intihar ettiği bildirildi.
DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞ
Orlando Polis Şefi John Mina, Lindsey'in çocuklardan ikisinin babası olduğunu belirterek diğer ikisinin de kız arkadaşının çocukları olduğunu söyledi.
Mina, Lindsey'in daha önce şiddete başvurduğu gerekçesiyle birkaç kez gözaltına alındığını kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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