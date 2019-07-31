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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraf: AP
31.07.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

ABD’de kahreden olay: Dondurucudan bebek cesedi çıktı

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ABD’de kahreden olay: Dondurucudan bebek cesedi çıktı

ABD’de bir adam annesinin ölümünün ardından, temizlik yaptığı evin buzdolabının dondurucu bölümünde bir bebek buldu. Olayı polise ihbar eden adam, bebeğin bulunduğu kutunun çocukluğundan beri orada olduğunu söyledi.

Olay, ABD’nin Missouri eyaletindeki ST. Louis şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, Adam Smith isminde bir adam kanser teşhisi konan annesinin bakımı için annesinin evine taşındı. Geçen hafta annesini kaybeden Smith, evi temizlediği sırada buzdolabının dondurucu bölümünde bulunan bir kutuyu açmaya karar verdi. Kutuyu açan Smith, pembe bir bebek battaniyesine sarılmış bir bebek cesediyle karşılaştı. Bu durum karşısında şoke olan Smith, olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine Smith’in evine gelen polisler, olaya dair inceleme başlattı.

Yerel medyaya konuşan Smith, 37 yaşında olduğunu belirterek, kutunun çocukluğundan beri orada olduğunu ve annesinin kendisini kutuya dokunmaması gerektiği konusunda uyardığını söyledi. Ayrıca Smith, kutunun donmuş düğün pastası ya da benzeri bir şey olabileceğini düşündüğünü ve bu yüzden kutuda bebek cesedi bulduğunda büyük bir şok yaşadığını belirterek, Uzanıp dokunduğumda pembe bir bebek battaniyesi vardı ve bebeğin ayağını hissedebiliyordum. Bebeğin hala saçları vardı ifadelerini kullandı.

BEBEĞİN KIZ KARDEŞİM OLUP OLMADIĞINI MERAK EDİYORUM

Daha önce annesinin, doğum sırasında bir bebek kaybettiğinden bahsettiğini anımsayan Smith, bir akrabasının, Annen ikiz doğurmuştu, ancak ikizlerden birini doğumda kaybetti diğerini ise evlatlık verdi dediğini aktardı. Kim kendi çocuğunu bir kutuda onlarca yıl tutup, asla bunun hakkında konuşmaz ki? diyen Smith, ÿkafasında çok fazla soru olduğunu ve kutudaki bebeğin kız kardeşi olup olmadığını merak ettiğini söyledi.

Bunun bir çılgınlık olduğunu belirten Smith, otopsi raporunu beklediğini ve gerçeği hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinden endişelendiğini dile getirdi.

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