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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriABD'de 'intikam pornosu' mağduruna 6,4 milyon dolar tazminat
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Dünya
11.04.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

ABD'de 'intikam pornosu' mağduruna 6,4 milyon dolar tazminat

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ABD'de 'intikam pornosu' mağduruna 6,4 milyon dolar tazminat

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme, 'intikam pornosu' mağduru bir kadına 6,4 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon Türk Lirası) tazminat ödenmesine hükmetti.

Gerçek ismi paylaşılmayan kadın, internet üzerinden çıplak video ve fotoğraflarını yayımlamasının ardından eski erkek arkadaşı David K. Elam'a dava açmıştı.

Tazminat, fotoğraf ve videoların yayımlanması ile takip ederek tacizde bulunmanın yarattığı duygusal sıkıntının ve telif hakkı ihlâlinin karşılığı olarak ödenecek.

BBC'nin gördüğü mahkeme kayıtlarına göre, David K. Elam ve Jane Doe takma ismiyle belgelerde geçen kadın 2012 yılında internet üzerinden bir arkadaşlık sitesinde tanıştılar.

Uzaktan ilişki yürütürlerken Doe Elam'a mahrem fotoğraf ve videolarını yolladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre ilişki sonlandıktan kısa bir süre sonra, Elam Doe'yu "hayatını mahvetmekle" tehdit etti ve fotoğraf ile videoları farklı sosyal paylaşım sitelerine, porno sitelerine ve arkadaşlık sitelerine yükledi.

İddialara göre Elam bu sitelerde Doe'nun kimliğine bürünerek, başkalarını kendisine mahrem fotoğraflar yollamaları için de teşvik etti.

Yanıt verenlere kadının telefon numarasını ve ev adresini yolladı.

'ÇOK CİDDİ ZARARLARA YOL AÇABİLİR'

Mahkeme kayıtlarına göre Doe bu eylemler sonucunda sürekli olarak güvenliğinden endişe etmeye başladı.

Bu içeriklerin kaldırılması için Doe'nun telif hakkı başvurusunda bulunmak ve içeriklerin yüklendiği sitelere tebliğ yollamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Mahkeme, Elam'ın "sistematik olarak intikam pornosu kampanyası yürüttüğüne" kanaat getirdi ve tazminat ödemesine hükmetti.

Mağdurun avukatı Seth Gold CNN'e verdiği röportajda, "İntikam pornosu bir kişinin haklarının ciddi ihlâlidir ve çok ciddi zararlara yol açabilir, bu nedenle telafi edilmelidir" dedi.

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