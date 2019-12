ABD'de infial yaratan görüntü! Soruşturma başlatıldı

Görüntüler geçtiğimiz cumartesi günü Philadelphia'da düzenlenen ordu-donanma tatbikatında çekildi. Ulusal bir TV kanalı, tatbikat sırasında canlı yayına bağlandı ve tartışmaların fitili ateşlenmiş oldu.

Canlı yayın sırasında sunucunun arkasında sıralanmış askeri öğrencilerden bazıları işaret ve baş parmağını birleştirerek "O" şeklinde bir el işareti yaptı. 'OK-tamam' anlamına da gelen bu hareket aslında 'beyaz milliyetçiliğin' işareti olarak tanımlanıyor.

NEFRET SEMBOLLERİ LİSTESİNDE

İnsan hakları örgütleri bu el işaretini nefret sembolleri listesine ekledi. Listede; nazilerin de kullandığı birçok el işareti bulunuyor.

@WestPoint_USMA. Is this acceptable behavior for your cadets? pic.twitter.com/3q1bIAqW3w