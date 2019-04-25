ABD'de idam cezasÄ± alan bir kiÅŸi infaz edildi
ABD'nin Teksas eyaletinde 21 yÄ±l Ã¶nce bir siyahiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸinin idam cezasÄ±, zehirli iÄŸneyle infaz edildi.
Yetkililer, 1998'de cinayetten mahkum edilen 44 yaÅŸÄ±ndaki John William King'in Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde Ã¶lÃ¼mcÃ¼l dozda ilaÃ§la idam edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â Â Â Â
AvukatlarÄ±, King'in Ã¶lÃ¼m cezasÄ±nÄ±n iptali iÃ§in Temyiz Mahkemesine baÅŸvurdu fakat talepleri geri Ã§evrildi.Â Â Â Â Â
SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§lanan King'in, James Byrd'Ã¼ siyahi olduÄŸu iÃ§in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â Â Â Â Â
AÃ§Ä±klamada, Teksas'Ä±n Jasper kentindeÂ 21 yÄ±l Ã¶nce King'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¼Ã§ kiÅŸinin Byrd'Ã¼ kamyonetin arkasÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Byrd'Ã¼n vÃ¼cudu parÃ§alanana kadar 3 kilometre boyunca sÃ¼rÃ¼klediÄŸi ifade edildi.Â Â Â Â Â
SuÃ§lulardan birinin 2011'de idam edildiÄŸi, diÄŸerinin halen cezaevinde olduÄŸu kaydedildi.ÂABD'de bu yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 4 kiÅŸi idam edildi.Â Â Â Â Â
Teksas eyaletinde 2018'de 13 kiÅŸi idam edilmiÅŸti.Â Â Â Â Â
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