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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.01.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

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ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

ABD'de hükümetin yeniden açılması için Senatoda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sunulan iki ayrı yasa tasarısı da yeterli oy alamadı.

ABD Senatosunda Cumhuriyetçiler ve Demokratların gündeme getirdiği iki ayrı yasa tasarısı oylandı. 100 sandalyenin bulunduğu Senatoda en az 60 oya ihtiyacı olan iki tasarı da yeterli oya ulaşamadığı için reddedildi.

Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için 5,7 milyar dolarlık bütçe talebini içeren tasarı 47'ye karşı 50 oyla reddedildi.

Bu oylamanın ardından bu kez Demokratlar tarafından sunulan ve federal daireleri geçici süreyle yeniden açarak Beyaz Saray ve Kongreye sınır güvenliği pazarlığında zaman tanıyan tasarı ise 52 "evet" oyuna rağmen kabul edilmedi.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerde elde edilen sonuçlara göre Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 47 sandalyesi bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DAN YENİ TEKLİF

Öte yandan, Beyaz Saray Meksika sınırına inşa edilmesi istenen duvar konusunda Demokratlarla anlaşma sağlanamaması sebebiyle 34 gündür kapalı olan hükümetin açılması için yeni bir teklif sundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın duvarın inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların tamamı olmasa da "yüksek bir miktarda ödeme" yapılması koşuluyla anlaşmaya varabileceğini belirtti.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

ABD Senatosu, federal hükümetin kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını eylülde onaylamıştı.

Amerikan kanunlarına göre Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede "hayati olmayan" hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

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