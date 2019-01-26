ABD’de hükümet krizi ‘geçici’ olarak çözüldü
ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat’a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
“Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım” diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almalarını sağlayacağını söyledi. Trump, Kongre ile ‘adil bir anlaşmaya’ varılmadığı takdirde hükümetin kapalı kalmaya devam edeceğini ya da olağanüstü hal seçeneğini devreye sokacağını bildirdi. ABD’de önceki gün hükümetin yeniden açılması için Senato’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sunulan iki ayrı yasa tasarısı da yeterli oy alamamıştı. Oylamada, Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve Trump’ın ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için bütçe talebini içeren tasarı 47’ye karşı 50 oyla reddedildi.
OHAL TASLAĞI
Öte yandan, ABD merkezli CNN International televizyonu, Beyaz Saray yönetiminin ABD’nin Meksika sınırında olağanüstü hal ilan etmek için hazırladığı taslağın detaylarına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce gündeme getirdiği olağanüstü hâl seçeneğinin hayata geçmesi durumunda Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için 7 milyar dolarlık bütçe bulunmasının mümkün olduğu belirtildi. CNN’in ele geçirdiği olağanüstü hal taslağında, “ABD’ye her gün yasadışı şekillerde giren devasa sayılara ulaşan yabancılar ulusun güvenliğine direkt tehdittir ve olağanüstü hal şartlarını oluşturur” ifadesi yer alıyor.
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