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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP images
09.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

ABD'de gökdelenler yılda 600 milyon kuş ölümüne yol açıyor

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ABD'de gökdelenler yılda 600 milyon kuş ölümüne yol açıyor

ABD'deki gökdelenlerin yılda yaklaşık 600 milyon kuşunun ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Cornell Kuşbilimi Laboratuvarı adlı kuruluşun araştırmasına göre gökdelenlerin yapay ışıkları nedeniyle yön duygularını kaybeden hayvanlar binalara çarparak yaralanıyor, çoğu kez de ölüyor.

Bilançonun özellikle kuşların göç mevsiminde daha ağır olduğu belirtiliyor. İlkbahar ve sonbaharda Kanada ve Latin Amerika arasında milyarlarca kuş göç ediyor.

Sonuçları "Frontiers in Ecology and the Environment" adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD'de kuşlar için en tehlikeli kent Chicago. Bunu Houston ve Dallas izliyor. Bu kentler, kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor.

Göç mevsiminde binlerce kilometre yol kat eden kuşların yolculukları cam binalara çarpmaları nedeniyle birkaç saniye içinde son buluyor.

Uzmanlara göre, birçok kuş gece uçuyor. Gökdelenlerin ışığı kuşları çektiği için hayvanlar birbirleriyle çarpışıyor ya da binalara çarpıyor.

ABDde gökdelenler yılda 600 milyon kuş ölümüne yol açıyor

'GÖKDELENLER, GECE IŞIKLARINI KAPATMALI'

Bazı kuşlar için binaların ışıkları o kadar yanıltıcı oluyor ki, nereye gideceğini bilemeyen hayvanlar saatlerce kanat çırıpıyor. Kuşlar sonunda bitap düşüp, kendileri için güvenli olmayan yerlere inmek zorunda kalıyor.

Önünde ev bitkisi olan pencereler de kuşlar için yanıltıcı oluyor. Kuşlar güvenli bir yere ineceklerini düşünerek buralara yöneliyor.

Parklar ve bahçelerin yakınlarındaki ışığı yansıtan camlar da kuşlar için tehlikeli olarak kabul ediliyor.

New York City Audubon adlı yaban hayatını koruma örgütü, yüksek binaların iki göç mevsiminde gece ışıklarını söndürmesi çağrısında bulunmuştu.

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