ABD'de göçmenlerden DNA örneği toplama uygulaması başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de göçmenlerden DNA örneği toplama uygulaması başlıyor
GeriDünya ABD'de göçmenlerden DNA örneği toplama uygulaması başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
21.10.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

ABD'de göçmenlerden DNA örneği toplama uygulaması başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de göçmenlerden DNA örneği toplama uygulaması başlıyor

ABD'de Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerden ve sığınmacılardan DNA örnekleri toplamayı planladığı ve söz konusu uygulamayı bugün hayata geçireceği bildirildi.

Washington yönetimi, göçmen yetkilileri tarafından gözaltına alınan sığınmacılardan ve diğer göçmenlerden DNA örnekleri toplayacak.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplanan DNA örneklerinin FBI'a ait veri tabanına ekleneceği ve suçluların aranması için kullanılacağı belirtildi.

Bakanlık tarafından bugün başlatılması beklenen yeni uygulama kapsamında, resmi sınır noktasından geçiş yapan ve geçici olarak gözaltında tutulan tüm göçmenler'den DNA örneği alınacak.

ABD'li Associated Press'e konu ile ilgili konuşan hükümet kaynaklar, ABD'de yasaya uygun şekilde oturum izni alan, ABD'ye yasal olarak giriş yapan kişilerin ve 14 yaşın altındaki çocukların uygulamadan muaf tutulacağını belirtti.

Uygulama ile beraber ABD hükümeti, yüz binlerce göçmenin biyometrik kaydını veri tabanında saklayacak.

Trump yönetimi yeni uygulama sayesinde yasa dışı göçmenlerin ve sığınmacıların işlediği suç dosyalarını kolayca çözebilmeyi hedefliyor.

ABD'deki sivil toplum kuruluşları, Adalet Bakanlığının yeni uygulamasını, suistimal endişesi sebebiyle eleştiriyor. Bazı gruplar uygulamayı bir tür nüfus gözetimi olarak niteliyor.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2019)-2
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD'de göçmenlerden DNA örneği toplama uygulaması başlıyor
Bakan Akar: Meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 120 saat için kritik mesaj
İsviçre'de geçici seçim sonuçları açıklandı