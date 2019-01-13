ABD'de Geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de Geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü yapıldı
GeriDünya ABD'de Geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
13.01.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

ABD'de Geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD’nin Arizona eyaletinin Quartzsite kasabasında geleneksel Hacı Ali Yürüyüşü düzenlendi.

Arizona eyaletinin Quartzsite kasabasında her yıl Ocak ayında Hacı Ali için düzenlenen yürüyüşe ve festivale, ABD'li, Kanadalı ve Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Kasabanın simgesi haline gelen yürüyüşte Quartzsite polisi ve ABD ordusunda görev yapmış “Özgürlük Sürücülerinin” geçişinin ardından Phonix ve Arizona’da yaşayan Türkler geçiş yaptı. Yürüyüşe ilk defa bu sene katılan Türk grubu izlemeye gelenlerden büyük alkış alırken, yürüyüşte en çok ilgi çeken bir diğer katılımcı ise Hacı Ali ve devesi oldu.

Büyük ilgi çeken “Pinky” isimli deve uzun süre alkışlandı. Yürüyüşün ardından festival alanında toplanan izleyiciler ve yürüyüşe katılan gruplar, Quartzsite Müzesi tarafından kurulan stantta bölge el sanatları ve tarihi hakkında bilgi alarak, bölge okulu için açılan kermesi gezdiler. Bölge şerifine bağlı K-9 ekibinin uyuşturucu ve koruma köpekleri ile yaptığı gösteri ilgi çekerken, Türk grup tarafından açılan Türkiye’nin tarihi, turistik yerlerini gösteren fotoğraf sergisi de ilgi odağı oldu.

Festivale Washington Eyaletinden gelen Joannie, “Hi Jolly Hacı Ali yüz yıldan fazla zaman önce develer varken burada bir deve çobanıydı. Hacı Ali ismini söyleyemedikleri için Hi Jolly oldu" diyerek her sene onun için kutlamalar yapıldığını anlattı.

Quartzite Ticaret ve Turizm Odası Başkanı Shanana Rain Golden-Bear, herkesin Hi Jolly Günleri Yürüyüşü'nde olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yürüyüşün tarihi bir kahramanı onurlandırmak için gerçekleştiğini anlatan Rain, “Hi Jolly Türkiye’den gelen bir deve çobanıydı. Sivil savaştan önce 1850’lerde ABD ordusunun çölde develeri kullanma deneyi sebebi ile gelmişti. Burada develeri yetiştirdi ve orduya develere nasıl davranmaları gerektiğini öğretti. Sivil savaştan sonra Quartzsite’da emekli oldu. Ve burada Ulusal Hi Jolly Mezarlığı'nda gömüldü” dedi.

Yürüyüşe katılan Türk grubun lideri Fatih Özonur da, festivale ilk defa katıldıklarını belirterek, “Türkiye’yi tanıtan fotoğraf sergimizi açtık. Tarihi eserlerimizin fotoğrafları burada” dedi. Özonur, Hacı Ali’nin nereden geldiğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Amerikalıların Hacı Ali’yi her sene andığını ve bunun Türk kültürünü anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu belirten Özonur, “Umarım seneye daha büyük bir grupla katılırız” dedi.

1856 yılında ABD Başkanı Jefferson’ın isteği üzerine Amerikan ordusunda kullanılmak üzere Osmanlı’dan alınan develere çoban olarak gelen Hacı Ali, görevini tamamladıktan sonra ABD'de bir süre madencilikle uğraştı. Hacı Ali, yerleştiği Quartzsite kasabasında 1902 yılında yaşamını yitirdi. İsmini telaffuz edemeyen halk tarafından zamanla Hi Jolly olarak çağrılmaya başlanan Hacı Ali, bölgede bir folk kahramanı ve bugünkü Quartzsite kasabasının simgesi olarak kabul ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Paris'te şiddetli patlama!

Meksika'da çete üyeleri askerlerle çatıştı

Son dakika: Anlaşma imzalandı! Ukrayna, Türkiye'den İHA alacak

Tahran yönetimi Polonya'da yapılacak İran karşıtı zirveye tepkili