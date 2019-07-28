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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraflar: IngImage
28.07.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

ABD'de Frankenstein benzeri birbirine dikilmiş cesetler bulundu

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ABD'de Frankenstein benzeri birbirine dikilmiş cesetler bulundu

ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan organ bağış merkezinde, içerisinde erkek genital oranı ve kadın kafası dikilmiş erkek cesedi gibi vücut parçaları bulunan bir soğutucu keşfedildi.

FBI tarafından yapılan tuhaf keşif, 2014 yılında Arizona Biyolojik Kaynak Merkezi'nde yürütülen çok eyaletli insan organı satışı ve kaçaklığı soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

New York Post'ta yer alan habere göre FBI'ın tuhaf keşfi, organları kuruma bağışlanan kişilerin yakınları olan 33 kişinin, bağışlanan organların bilimsel amaçlarla kullanılmadığı gerekçesiyle açılan davayla ortaya çıktı.

FBI eski çalışanı Mark Cwynar'ın kamu davası için kaleme aldığı raporda, "Polisleri bekleyen bir kova baş, kol, bacak; erkek genital organıyla dolu bir soğutucu gibi rahatsız edici görüntüler" ifadesine yer verdi.

FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında merkezde çok sayıda iltihap kapmış insan kafası, asılı şekilde duran erkek bedenine dikilmiş kadın kafası ve farklı organların birbirine bağlandığı bedenler bulundu.

Ailelerin, yaşamını yitiren yakınlarının bedenlerini ve organlarını ücretsiz olarak teslim alan Biyolojik Kaynak Merkezi, bağış yapılan bedenleri bilimsel amaçlarla kullanmayı amaçlayan bir kurum olarak görev yapıyor.

Yapılan soruşturma kapsamında kurumun amacının aksine bedenlerin ve organların para karşılığında satıldığı anlaşıldı.

Kurumun 2013 yılına ait olduğu anlaşılan fiyat listesine göre omuzu ya da kafası olmayan insan bedeni 2 bin 900 dolar, omurga ise 900 dolardan alıcı buldu.

Davanın duruşması 21 Ekim'de Maricopa Temyiz Mahkemesi'nde görülecek.

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