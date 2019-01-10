ABD'de federal hükümetin kapanması rekora gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de federal hükümetin kapanması rekora gidiyor
GeriDünya ABD'de federal hükümetin kapanması rekora gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
10.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

ABD'de federal hükümetin kapanması rekora gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de federal hükümetin kapanması rekora gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar arasında Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için geçici bütçede Trump'ın istediği fonun ayrılmaması üzerine başlayan ve federal hükümetin 20 gündür kısmen kapanmasına neden olan kriz sürüyor.

Ülkede, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermeyen bütçe tartışması federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.

Meksika sınırından suçluların, çetelerin ve insan tacirlerinin ABD'ye yasa dışı yollarla girdiğini savunan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece federal hükümetinin yıllarca kapalı kalabileceği görüşünü paylaşıyor.

Trump, federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor. Demokratlar, duvar ve inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.

Trump ise Meksika'nın, ABD-Meksika sınırına örülecek yeni duvarın bedelini, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşması üzerinden ödediğini iddia ediyor.

Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 20 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, Meksika sınırına örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yaptı.

Donald Trump'ın Meksika duvarı için 5,7 milyar dolarlık ek ödenek istemesi üzerine bütçe tasarısı görüşmelerinde Beyaz Saray ve Kongre anlaşmaya varamamış ve federal hükümet kısmen kapanmıştı.

DEMOKRATLAR'IN TUTUMU NE YÖNDE?

Uzun süredir Amerikan kamuoyunun gündemine oturan duvar tartışmasına ilişkin, Demokratların Trump'a yönelik eleştirileri sürüyor.

Ülkede 6 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Trump'ın duvar için istediği bütçenin çok fazla olduğu görüşünü paylaşıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Oval Ofis'te yapılan görüşmede, "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" dile getirmiş ve bunun üzerine ortam gerilmişti.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

ABD Senatosu, federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını eylülde onaylamıştı.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede "hayati olmayan" hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI REKORA GİDİYOR

ABD'de federal hükümetin kapanması ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1997'den bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların anlaşamamasından ötürü meydana gelen kapanmaların ilki 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford döneminde gerçekleşti.

ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama döneminde, Kongrenin Obamacare tartışmalarını bütçe krizine dönüştürmesinden ötürü 1 Ekim 2013'te faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan kamu kurumları, 17 Ekim 2013'e kadar kapalı kaldı.

Ülkede hükümetin en uzun süre kapalı kaldığı dönemi, Bill Clinton'ın başkanlığında, 1995-1996 arasındaki 21 günlük süre oluşturuyor.

Bu bağlamda, federal hükümetin kısmen kapanmasının ülke ekonomisine maliyeti, süreç ne kadar uzarsa o kadar büyük oluyor.

HÜKÜMETİN KAPANMASI, BÜYÜKELÇİLİĞİN TWİTTER HESABINI ETKİLEDİ

ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması, ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabını da etkiledi. Büyükelçilik, ülkede federal hükümetin kısmen kapanması nedeniyle Twitter hesabının düzenli güncellenmeyeceğini duyurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Musul’da kadın cesetlerinin olduğu toplu mezar bulundu

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Özür diledi, dürüst davranmadığını söyledi

Suriye'de muhaliflerle ateşkes sağlandı

Yemen'de saldırı, çok sayıda ölü var