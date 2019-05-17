ABDâ€™de F-16 jeti bir deponun Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼

ABDâ€™de F-16 jeti bir deponun üzerine düÅŸtü
ABD'de bir F-16 jeti, eÄŸitim uÃ§uÅŸu sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir deponun Ã§atÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Pilot paraÅŸÃ¼tle atlayarak kurtulurken, depoda ise yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Kaza, ABDâ€™nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley ÅŸehrindeki March Air Reserve ÃœssÃ¼â€™nde yerel saat ile 15:45â€™te meydana geldi. Yetkililer, pilotun paraÅŸÃ¼tle atlayarak kurtulduÄŸunu ve Ã¶nlem olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AyrÄ±ca, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ depoda yangÄ±n Ã§Ä±karken, yakÄ±nlarda bulunan bir otoban gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸme anÄ± ise bir aracÄ±n yol kamerasÄ±nca kaydedildi.
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