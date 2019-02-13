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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP images
13.02.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

ABD'de evlilik yaşı yükseliyor, evlenme oranı düşüyor

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ABD'de evlilik yaşı yükseliyor, evlenme oranı düşüyor

ABD’de evlilik yaşının yükseldiği; gençlerin, ekonomik nedenlerden dolayı aile kurmak yerine birlikte yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

ABD’deki St Paul Merkez Bankasının verilerine göre, evliliğin en çok gerçekleştiği 25-34 yaş aralığındaki evlilik oranı düşerken; gençler evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih ediyor.

Araştırmaya göre, genç yetişkinlerin birçoğu büyük borç yüküyle karşılaştığından ekonomik olarak daha zor durumda.

ABD’de 1960'lardan bu yana ortalama evlilik yaşı hem erkekler hem de kadınlar için sürekli olarak yükseliyor. Son 30 yılda da genç yetişkinler için bir değişim olmadı.

1989 yılında ilk evlilik yaşı kadınlarda ortalama 23.8 iken, 2016 yılında bu 27.4e yükseldi. Erkeklerde ise ortalama evlenme yaşı 26.2 iken 2016da 29.5 yaşa çıktı.

Araştırmaya göre evlilik oranları düşmeyi sürdürürken; daha fazla sayıda genç yetişkin evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih ediyor.

1989 yılında evli çiftten oluşan hane sayısı yüzde 57 iken, bu oran 2016da yüzde 37ye düştü. Diğer taraftan birlikte yaşayan çiftlerin oranı yüzde 7 artarak yüzde 21e çıktı.

EN BÜYÜK FAKTÖR BORÇ SORUNU

Merkez Bankasının araştırmasına göre evli olmayan çiftlerin sayısının artması genç yetişkinlerin borçlanmaları ile de doğru orantılı. Bankanın aktardığı son araştırmalara göre, ABD’de giderek artan öğrenci borçları evliliklerin ertelenmesine ya da hiç gerçekleşmemesine neden oluyor.

Araştırmaya göre gençler, ekonomik durumlarını bir aile kurmaya engel olarak görüyor.

 

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