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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
24.08.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

ABD'de e-sigaraya bağlı gizemli akciğer hastalığından ilk ölüm

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ABD'de e-sigaraya bağlı gizemli akciğer hastalığından ilk ölüm

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'elektronik sigara kullanımına bağlı bir solunum hastalığı nedeniyle' hayatını kaybeden hastanın bu şekildeki ilk vaka olduğu açıklandı.

Illinois salgın hastalıklar kurumundan Doktor Jennifer Layden, "Hasta elektronik sigara içimi sonrası tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle tedavi altına alınmıştı" dedi.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımına bağlanan gizemli bir akciğer hastalığını inceleme altına almıştı.

Federal bir sağlık kurumu olan CDC'den yetkililer, 22 eyalette olası 193 vakanın bulunduğunu açıkladı.

CDC yetkilileri, vakaların çoğunun, esrardaki etken THC maddesini sıvı olarak elektronik sigarada içtiklerini de duyurdu.

Vakalar 28 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında rapor edildi.

CDC yöneticisi Robert Redfield da ölüm olayı ile ilgili bir açıklama yaparak, "Elektronik sigara kullananlarda görülen akciğer hastalığı salgınında bir kişinin öldüğünü duymaktan üzüntü duyduk" dedi.

Redfield, Illinois eyaletinde yaşanan ölümün "elektronik sigaralarla ilişkilendirilen sağlık riskleri tahminlerini güçlendirdiğini" söyledi.

GİZEMLİK HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hastalığın tanımı henüz yapılamamış olsa da, tüm vakalarda hastalar, bir şekilde elektronik sigara kullanıyor.

CDC'den bulaşıcı olmayan hastalıklar departmanının başı olan Doktor Ileana Arias, "Birçok vakada hastalar THC içeren maddeler kullandıklarını kabul ettiler" dedi.

Tedavi altında olan kişilerde, öksürme, nefes darlığı, yorgunluğun yanında bazı vakalarda ishal ve kusma da görülüyor.

Hastalığın bakteri ya da virüs kaynaklı olarak bulaşıcı bir yanı olduğuna dair de bir delil elde edilmiş değil.

İlk ölümün yaşandığı Illinois'de yaşları 17 ila 38 arasında değişen 22 vaka bulunuyor.

Amerikan Elektronik Sigara Birliği Başkanı Gregory Conley de olayla ilgili yaptığı açıklamada, hastalığın, nikotin değil esrar veya diğer uyuşturucular ile bağlantılı olduğuna inandığını söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) Mitch Zeller ise "Bir soruşturmanın henüz başında olduğumuz ve gerçekleri elde etmeye çalıştığımızın anlaşılması önemli" dedi.

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