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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
03.01.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

ABD'de "duvar" toplantısından sonuç çıkmadı

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ABD'de "duvar" toplantısından sonuç çıkmadı

ABD’de hükümetin kısmen kapanmasına neden olan, sınıra "duvar" konusunda, Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerin Beyaz Saray'daki toplantısından bir sonuç çıkmadı.

Amerika'nın Sesi Radyosu’nun haberine göre, toplantının ardından bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre üyelerini hükümetin kapanması krizi ve sınır güvenliği konularını görüşmek üzere cuma günü tekrar Beyaz Saray’a davet ettiğini söyledi.

Başkan’ın krize bir çözüm getirmeyi istediğine inandığını belirten McCarthy, ABD-Meksika sınırına duvar inşası projesine bütçe ayrılması talebi konusunda Cuma günü yapılacak toplantıda Demokratlar’ın karşı öneri getirmesini umduğunu belirtti ve ekledi:

"Umarız cuma günü bir noktaya varabileceğiz. Başkan bizden cuma günü geri gelmemizi istedi. Sınır boyunca bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu sorunu çözmek istiyoruz. Hükümetin tekrar açılmasını sağlamak istiyoruz. Nihayetinde Başkan da bu konuyu çözmek istiyor."

İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sınıra duvar ihtiyacı konusunda brifing de verdiği belirtilen toplantıya katılan Demokrat liderler ise, federal hükümeti açacak tasarıları desteklemeye çağırdığı Trump’ı, sınıra duvar inşası için verdiği mücadelede Amerikan halkını "rehin" almakla suçladı.

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