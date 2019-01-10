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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.01.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

ABD'de 'duvar kavgası' devam ediyor

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ABD'de 'duvar kavgası' devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Kongresinin kıdemli Demokrat üyeleri arasında hükümetin açılmasına ilişkin yapılan müzakere sonuçsuz kaldı.

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi senatörlerle öğle yemeğine katılan Trump daha sonra, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ve ABD hükümetinin bu sebeple kapanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duvar ve inşası için gerekli 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkan Demokratları eleştiren Trump, duvar fikrinin "Orta Çağ'dan kalma bir tedbir olduğunu kabul ettiğini ama işe yaradığını" öne sürdü.

SCHUMER VE PELOSİ İLE GÖRÜŞMESİNİ "ZAMAN KAYBI" OLARAK NİTELEDİ

Trump, Kongredeki görüşmenin ardından, 20 gündür kapalı olan hükümetin açılmasını müzakere etmek için ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Müzakereye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Az önce Chuck ve Nancy ile zaman kaybı bir görüşmeden çıktım. (Hükümeti) Çabucak açarsam 30 gün içinde ne olacağını ve duvar ya da çelik bariyer inşasını öngören sınır güvenliğini onaylayıp onaylamayacaklarını sordum. Nancy 'hayır' dedi. 'Güle güle' dedim, başka yolu yok!" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray önünde açıklama yapan Demokrat lider Schumer ise Trump'ın kendilerinden istediğini alamadığı için toplantıyı terk ettiğini belirterek, "Bu zalimliktir. Bu katı yürekliliktir. Bu milyonlarca masum insanı piyon olarak kullanmaktır ve yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Pelosi, Trump'ı "ABD'nin huysuz başkanı" olarak tanımlayarak, "(Trump) Toplantıyı mahvetti. Demokrasi bu şekilde işlemiyor." görüşünü dile getirdi.

TRUMP'TAN KALİFORNİYA'YA YARDIMLARI KESME TEHDİDİ

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin temsil ettiği Kaliforniya'da çıkan ve yaklaşık 3,5 milyar dolarlık zarara yol açan yangınlar için orman yönetimini suçlayarak, bu eyalete yapılan para yardımını kesmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Trump bu konuya ilişkin olarak da Twitter'dan, "Düzgün bir orman yönetimi ile asla olmayacak orman yangınları için milyarlarca dolar para gönderdik. Davranışlarına çeki düzen vermedikleri sürece, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansına (FEMA) bir daha para göndermemelerini emrettim. Hayatlar ve para adına utanç verici bir durum!" mesajını paylaştı.

KRİZ DEVAM EDİYOR

Başkanlık seçim kampanyasından beri ülkeye gelen yasa dışı göçmenleri hedef alan Trump, ABD-Meksika sınırına duvar öreceğine söz vermiş ve maliyetini Meksika'ya ödeteceğini iddia etmişti. Buna karşın dönemin Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızan kayıtlarında Trump'ın, Meksikalı mevkidaşına, basına açık bir şekilde duvarın bedelini ödemeyeceğini ifade etmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış fakat Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

Trump, Demokrat siyasetçiler Schumer ve Pelosi'yi ABD'nin güvenliğini göz ardı etmekle suçlamış, duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söylemişti.

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