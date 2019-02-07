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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
07.02.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

ABD'de doğalgaz patlaması

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ABD'de doğalgaz patlaması

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde doğalgaz patlaması sonucu lüks bir restoranın da aralarında bulunduğu 5 bina zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan Inner Richmond bölgesinde meydana doğalgaz patlaması sonucu lüks bir restoranın da aralarında bulunduğu 5 bina zarar gördü. Gökyüzünü dumanların kapladığı ve büyük bir patlamanın yaşandığı olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Binaların alev aldığı olayın görgü tanığı 28 yaşındaki Nick Jalali, "Sadece sallanmayı hissettik daha sonra insanlar tahliye edilmeye başlandı " dedi.

ABDde doğalgaz patlaması

Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını belirten San Francisco İtfaiye Şefi Joanne Hayes-White, patlamanın özel bir inşaat şirketi çalışanlarının bölgede süren fiber optik kablo döşeme çalışmaları esnasında meydana geldiğini belirtti.

Şehrin en iyi restoranları listesinde yer alan Hong Kong Lounge II restoranı yangında zarar görürken patlamanın restoranın önünde meydana geldiği aktarıldı.

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