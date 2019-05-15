ABD’de Diyanet Camisi kundaklandı
ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklama sonucu yanan Diyanet Camisi’nde büyük hasar meydana geldi. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği’nden yapılan açıklamada, pazar günü meydana gelen yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yangının kundaklama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği, yetkililerin faillerin yakalanmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüğü ve para ödülü koyulduğu kaydedildi.
BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Yangının caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başlayıp dış cepheden üçüncü kata kadar ulaştığı bildirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “Özellikle yangın söndürülmesi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği gözlemlenmiştir” bilgisi verildi.
Connecticut Valisi Ned Lamont, “İnsanların inançları nedeniyle bir kuruma saldırılmasını incitici ve nefret dolu buluyorum” dedi. Caminin bağlı olduğu Amerika Diyanet Merkezi’ne bağlı Türk-Amerikan Dini Vakfı Connecticut Şubesi Başkanı Haydar Elevli, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Adeta şok olduk. Konuyla ilgili herkes üzgün” diye konuştu. Birçok kilise ve sinagogdan konuyla ilgili telefon aldıklarını belirten Elevli, “İbadethanelerini bizimle paylaşmak istiyorlar, yardım etmek istiyorlar” dedi.
2010 yılında açılan ve yangın sırasında tadilatta olan cami binasının, yangın başladığında büyük oranda boş olduğu bildirildi. Haydar Elevli, binayı yeniden kullanmanın mümkün olup olmadığını henüz bilmediklerini söyledi. Özellikle ramazan süresinde, Müslüman cemaatin bir araya gelebileceği geçici bir yer inşa edilebileceği bildirildi.
‘ARTAN İSLAM DÜŞMANLIĞININ YENİ ÖRNEĞİ’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan “ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi’nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yine Twitter’dan “New Haven camisine yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna ‘dur’ denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, insanlığın ortak huzurunu ve geleceğini tehdit eden İslam karşıtı ve insanlık dışı olaylara karşı vicdan sahibi herkesi seferber olmaya davet ediyorum” açıklaması yaptı.
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