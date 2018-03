ABD’de dev ‘silah karşıtı’ yürüyüş

Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD’de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenmişti. Ülkenin Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Minneapolis ve New York eyaletlerinde meydanları dolduran halk, “Eğer çocuklarımız yerine silahı seçiyorlarsa, onlara oy vermeyin” yazılı pankartlar taşıdı. New York’taki yürüyüşe birçok ünlü isim katıldı. Birçok ünlü de sosyal medya hesaplarından yürüyüşe destek verdi. Kentteki protestolara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles’in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon’ın New York’ta kaldığı otelin önünde, “Silah şiddetine son verebiliriz” yazılı tişörtüyle destek verdi. McCartney CNN televizyonuna verdiği demeçte, “Arkadaşım da burada, silahlı bir kişi tarafından öldürülmüştü” dedi.