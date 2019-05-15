ABD'de deniz uçakları çarpıştı: 6 ölü
ABD'nin Alaska eyaletinde cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağının havada çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.
Sahil Güvenlik Yetkilisi Teğmen Brian Dykens, eyaletin güneyindeki Ketchikan limanına demirleyen cruise gemisi yolcularına etrafı gezdirmek üzere sefer yapan iki uçağın çarpıştığı kazada, kurtarma ekiplerinin kayıp 2 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.
Turistlere Misty Fiyordları'nı havadan seyrettirmek üzere yola çıkan "Havilland DHC-3 Otter" tipi deniz uçağı, 1 pilot ve 10 yolcuyla limana geri dönerken o sırada kalkış yapan, 1 pilot ve 4 yolcunun bulunduğu "Havilland DHC-2 Beaver" tipi daha küçük deniz uçağına çarpmıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i pilot 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı, Kanada ve Avustralya vatandaşı 2 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.
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