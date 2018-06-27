ABD’de dengeleri değiştirecek gelişme
ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Anthony Kennedy, Başkan Donald Trump’a yazdığı mektupla 31 Temmuz itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurdu. 81 yaşındaki Kennedy’nin bu kararı, dokuz üyeli Yüksek Mahkeme’de tüm dengeleri değiştirecek.
Kennedy’nin yerine daha genç ve katı muhafazakar bir yargıç ataması beklenen Trump, daha önce Yargıç Neil Gorsuch’u Yüksek Mahkeme için görevlendirmişti. Trump’ın atayacağı diğer isim de Senato’da kabul görürse, Yüksek Mahkeme’de beş ateşli muhafazakâr yargıç olacak.
Trump’ın “harika bir hakim” olarak değerlendirdiği Kennedy, de muhafazakâr eğilimliydi fakat eşcinsel evlilik, kürtaja erişim ve pozitif ayrımcılık gibi 4’e karşı 5 oyla yasalaşan kritik konularda verdiği lehteki kararlarıyla tanınıyordu.
Ronald Reagan döneminde, 1988’de, göreve gelen Kennedy’nin en önemli mirası ise ABD’de eşcinsel evliliklerin önünü aşan Yüksek Mahkeme kararında verdiği lehteki oy olarak görülüyor.
2015’te 4’e karşı 5 oyla verilen kararı yazan Kennedy, evliliğin Anayasal bir hak olduğunu vurgulamış, “Hiçbir birliktelik evlilikten daha derin değildir” demişti.
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