ABD’de çifte silahlı saldırı
ABD’de dün meydana gelen iki silahlı saldırıda toplam 7 kişi öldü.
İlk saldırı California eyaletine bağlı Fresno şehrinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Amerikan futbolu izleyen bir gruba düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Ölenlerin tamamının genç Asyalı erkekler olduğu belirtildi. İkinci saldırının adresi ise Oklahoma eyaletine bağlı Duncan şehriydi. Walmart hipermarketin otoparkında gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırgan dahil 3 kişi öldü. Polis aile içi şiddet ihtimali üzerinde duruyor.
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