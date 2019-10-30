ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü.
ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach'te Cadılar Bayramı partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.
Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.
At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL— Long Beach Fire (CA) (@LBFD) October 30, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle