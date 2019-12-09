ABD'de büyük korku... Beyaz kamyonetler dört bir yanı sardı

ABD'de yayılan bir söylenti ülkenin dört bir yanına korku sardı.

Facebook'ta ortaya atılan söylentide "beyaz kamyonet kullanan erkeklerin ABD'deki tüm genç kadınları seks ticareti için kaçırıp daha sonrasında vücutlarının bazı parçalarını sattıkları" korkusu yayıldı.

Bunun gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunamamakla birlikte, viral olan Facebook videoları domino etkisi yarattı. Öyle ki Baltimore Belediye Başkanı 'beyaz kamyonet' uyarısında bulundu.

Baltimore şehrinin Belediye Başkanı Bernard Jack Young, katıldığı bir televizyon programında "Beyaz kamyonetin yanına park etmeyin. Biri sizi kaçırmaya kalkarsa diye cep telefonunuzu sakladığınızdan da emin olun." uyarısında bulundu.

Belediye başkanı, Baltimore Polisi tarafından böyle bir olayın olmadığının kendisine bildirildiğini söyledi ancak videonun "Facebook'un her yerinde" olduğunu belirtti.

Baltimore Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, departmanın sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdar olduğu ancak “bu olayla ilgili herhangi bir ihbar almadıkları” söylendi.

YÜZ BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Baltimore'da böyle bir durumun kesin kanıtı bulunamazken, ABD'nin diğer birçok şehrinde teyit edilmemiş şüpheli beyaz kamyonet haberi Facebook'ta yüz binlerce kez paylaşıldı.

Öyle ki, beyaz kamyonet kullanan bir kişi Facebook'taki söylentiler yüzünden rahatsız edildiğini söyledi.

Baltimore Şehri İnsan Kaçakçılığı İşbirliği Koordinatörlüğü'nü yürüten Baltimore Belediye Meclis Üyesi Kristerfer Burnett, “Özellikle Baltimore’un ülkedeki insan kaçakçılığına maruz kaldığı bir bölge olduğundan, doğru bilgiden emin olmalıyız” dedi.

Burnett açıklamasında "Dedikoduların çoğunlukla Facebook aracılığıyla yayıldığını" da ekledi.

Baltimore'daki "şüpheli" beyaz kamyonetlerin görünmesi olayı Facebook'ta yıllardır devam eden bir durum...