ABD'de Bloomberg'in seçim kampanyasında mahkum çalıştırılmış

BBC'nin haberine göre, Michael Bloomberg, kampanya kapsamında hizmet veren çağrı merkezi şirketinin mahkum çalıştırdığının öğrenilmesinin ardından söz konusu şirketle ilişkilerin kesildiğini açıkladı.

Eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, kampanyada mahkum çalıştırılmasını desteklemediklerini vurgulayarak, "Biz bu eylemi desteklemiyoruz ve hizmet sağlayıcı şirketlerden ileriye yönelik olarak alt işverenlerini daha uygun şekilde araştırdıklarından emin oluyoruz." dedi.

Oklahoma Düzeltme Dairesi Sözcüsü Matt Elliott ise CBS News televizyonuna, mahkumların saatlik 1,45 dolar kazandığını ve bu işlerin mahkumları serbest kalmaya hazırladığı açıklamasını yaptı.

Bloomberg'in sözcüsü Stu Loeser da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin alt işverenlerinin mahkum çalıştırdığından haberlerinin olmadığını belirtti.

ABD'de yasalar hükümlülerin çalıştırılmaya zorlanmalarına izin verirken, söz konusu şirketin Oklahoma'daki 2 hapishanede çağrı merkezi bulunuyor.

Bazı mahkumların gönüllü olarak çalıştığı vurgulanırken, bazılarının ise gönüllü olmadığı ve çalışmak istemeyenlerin cezalandırılabildiği iddia ediliyor.

ABD'de geçen yıl çok sayıda mahkum tarafından ülkedeki hapishane şartlarına dikkati çekmek amacıyla grevler yapılmıştı.

Mahkumlar, düşük ücret politikasını protesto ederek, "hapishane köleliğine son" çağrısında bulunmuştu.