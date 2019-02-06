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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP images
06.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

ABD'de bir kişi kendisine saldıran dağ aslanını boğdu

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ABD'de bir kişi kendisine saldıran dağ aslanını boğdu

ABD'nin Colorado Eyaleti'nde koşuya çıkan bir kişiye dağ aslanı saldırdı. Yüzünden ve kollarından yaralanan adam, dağ aslanı ile girdiği mücadele sonucunda hayvanı boğup öldürerek kurtulmayı başardı.

Colorado Tabiat Parkları yetkilileri erkek dağ aslanının ismi açıklanmayan adama arkadan yaklaştığını anlattı.

Saldırıya uğrayan kişinin yüzünü ısıran dağ aslanı, adamın kollarında da derin yaralar bıraktı.

Fort Collins kasabası yakınlarındaki Horsetooth Dağı'nda Pazartesi günü yaşanan olaydan sonra adamın tek başına bölgedeki park görevlilerinin binasına gittiği ve yardım istediği belirtildi.

"Önce arkamda bazı sesler duydum" diyen adam, "Arkamı döndüğüm anda dağ aslanı üstüme atladı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Yüzünden ısırıldıktan sonra hayvandan kurtulmayı başaran adam daha sonra dağ aslanını boynundan yakalayarak boğdu.

Tabiat Parkı yetkilileri saldırıya uğrayan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak yüzündeki yaraların ciddi olduğunu söyledi.

Genç bir erkek dağ aslanı olduğu tespit edilen hayvanın nefes alamadığı için öldüğü belirlendi.

Koşucuya saldıran dağ aslanın 36 kilo olduğu da açıklandı. Yetişkin erkek dağ aslanları omuz seviyesinde 90 cm uzunluğa kadar ulaşabiliyor, saatte 80 km hızla koşabiliyor ve ağırlıkları da 100 kiloya kadar çıkabiliyor.

ABDde bir kişi kendisine saldıran dağ aslanını boğdu

Colarado Tabiat Parkları kuzeydoğu bölgesi yöneticisi Mark Leslie, "Koşucu kendi hayatını kurtarmak için elinden geleni yapmış. Bir aslanın saldırısına uğrarsanız hayatta kalmak için aynen bu kişinin yaptığı gibi elinizden geleni yapmanız gerekir" dedi.

Yetkililer dağ aslanlarının çok nadiren insanlara saldırdığını söylüyor. Colarado Tabiat Parkları yetkilileri son yüzyıl içerisinde dağ aslanı saldırısına uğrayanların sayısının 10 civarında olduğunu belirtiyor.

Hayvanların insanlara karşı agresifleşmesinin bir nedeninin de doğada yeteri kadar av bulamamaya başlamış olmaları olduğunu savunanlar da var.

'KARŞINIZA ASLAN ÇIKARSA KAÇMAYA ÇALIŞMAYIN'

Colorado Tabiat Parkı yetkililer, dağ aslanları ya da puma gibi diğer büyük kedigillerle karşılaşan kişilere 'kaçmaya çalışmayın' tavsiyesinde bulunuyor.

Yetkililer koşmaya başlayan birisi gören bu yırtıcı hayvanların avlanma içgüdülerinin tetiklendiğini ve kaçan kişinin peşinden koşmaya başlayacağını vurguluyor.

Park yetkililerinin dağ aslanlarıyla karşılaşanlara tavsiyesi ise bulundukları yerde durmaları ve kendilerini olduklarından daha büyük göstermeye çalışmaları yönünde.

 

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