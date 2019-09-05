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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
05.09.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

ABD'de bir anne, eve sürpriz ziyarette bulunan kızını yanlışlıkla tabancayla kolundan vurdu

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ABD'de bir anne, eve sürpriz ziyarette bulunan kızını yanlışlıkla tabancayla kolundan vurdu

Ohio yerel televizyon kanalı WFMJ'nin haberine göre 30 Ağustos'ta yaşanan olayda kolundan vurulan genç kızın durumu iyiye gidiyor.

Farklı bir eyalette üniversitede okuyan genç kız, ailesine sürpriz yapmak istedi. Annesi ise eve tanımadığı birinin girdiğini düşünerek silahını ateşledi

Ohio polis teşkilatından John Norman annenin silah ruhsatı bulunduğunu söyledi.

Olay sırasında anne evde tek başınaydı ve mutfaktan, salondan sesler duydu.

Norman, "Anne yatak odasında otururken bir anda kapının açıldığını söyledi. O sırada elinde hazır bulunduğurduğu tabancasıyla kapıdan içeri giren kişiye ateş etti" dedi.

Norman, annenin vurduğu kişinin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını söyledi.

Newsweek'in haberine göre kızın erkek arkadaşı, "Kız arkadaşım üniversiteden eve gelmişti ve annesi geleceğini bilmiyordu. Gerçekten bilmiyordu, yanlışlıkla vurdu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Durum çok kötü" dedi.

Norman, yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına yerel mahkemenin karar vereceğini ifade etti.

ABD hükümeti verilerine göre 2017'de ülke genelinde yaklaşık 40 bin kişi silahla açılan ateş sonucu öldü. Silahlı Şiddet Arşivi, bu yıl 1.112 kişinin yanlışlıkla vurularak öldüğünü duyurdu.

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