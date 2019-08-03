Son dakika... AVM'de dehşet...Uzaklaşın uyarısı, yaralılar var
ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişinin alışveriş merkezinde etrafa ateş açtığı bildirildi. CNN İnternational saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğunu öne sürdü.
El Paso Polis Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı bilgisi teyit edilirken, bölgedeki insanlara Cielo Vista alışveriş merkezinden uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.
Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtildi.
Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.
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