ABD'de askeri üssü basacaklar... 'Binlerce kişinin ölümünü canlı izlemek istemiyorum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de askeri üssü basacaklar... 'Binlerce kişinin ölümünü canlı izlemek istemiyorum'
GeriDünya ABD'de askeri üssü basacaklar... 'Binlerce kişinin ölümünü canlı izlemek istemiyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Mine ÜÇGÜN - Fotoğraf: AP
20.09.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

ABD'de askeri üssü basacaklar... 'Binlerce kişinin ölümünü canlı izlemek istemiyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de askeri üssü basacaklar... 'Binlerce kişinin ölümünü canlı izlemek istemiyorum'

ABD'nin UFO ve uzaylılara ilişkin kalıntıların sır gibi saklandığı iddia edilen 51. Bölge isimli askeri üsse Facebook üzerinden baskın çağrısı yapılmıştı. İşte o büyük gün geldi, sosyal medya kullanıcıları heyecanlı...

Birkaç ay önce 20 Eylül 2019 tarihi için Facebook'ta yayımlanan 'baskın' etkinliğine 2 milyonun üzerinde kişi 'katılıyorum' seçeneğini işaretledi.

Saatler geçtikçe katılımcı sayısı artan etkinliğin Facebook'tan kaldırıldığı ardından yeni sayfanın açıldığı bildiriliyor.

Kullanıcılar ise etkinlik saati yaklaştıkça şu yorumları yaptı;

'Bizi durduramazsınız!'

'Rusya'dan bol şans diliyorum. Gidin uzaylıları kurtarın!'

'Hepinize nükleer bomba atacaklar. Lütfen evinizde kalın. Binlerce insanın ölümünü CNN'de canlı izlemek istemiyorum'

'Yarın ya insanlara nükleer bomba atılır ve III. Dünya Savaşı çıkarsa?'

Geçtiğimiz aylarda Nevada'daki gizli üsse Facebook üzerinden şaka olarak yapılan 'baskın' çağrısı, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni endişelendirmişti.

Hava Kuvvetleri çok sayıda katılımın olacağını görünce halka çölün ortasındaki "Area 51" üssünden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü, New York Times gazetesine açıklamasında üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" demişti.

Üssün çevresindeki "Yasak bölge" tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı da belirtiliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.09.2019)
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Gantz’dan Netanyahu'nun koalisyon çağrısına şartlı destek net
Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar
ABD'nin savaş açıklamasına İran'dan flaş sözler
İsrail'de sürpriz gelişme! Netanyahu rakibine çağrı yaptı