ABD'de askeri üssü basacaklar... 'Binlerce kişinin ölümünü canlı izlemek istemiyorum'
ABD'nin UFO ve uzaylılara ilişkin kalıntıların sır gibi saklandığı iddia edilen 51. Bölge isimli askeri üsse Facebook üzerinden baskın çağrısı yapılmıştı. İşte o büyük gün geldi, sosyal medya kullanıcıları heyecanlı...
Birkaç ay önce 20 Eylül 2019 tarihi için Facebook'ta yayımlanan 'baskın' etkinliğine 2 milyonun üzerinde kişi 'katılıyorum' seçeneğini işaretledi.
Saatler geçtikçe katılımcı sayısı artan etkinliğin Facebook'tan kaldırıldığı ardından yeni sayfanın açıldığı bildiriliyor.
Kullanıcılar ise etkinlik saati yaklaştıkça şu yorumları yaptı;
'Bizi durduramazsınız!'
'Rusya'dan bol şans diliyorum. Gidin uzaylıları kurtarın!'
'Hepinize nükleer bomba atacaklar. Lütfen evinizde kalın. Binlerce insanın ölümünü CNN'de canlı izlemek istemiyorum'
'Yarın ya insanlara nükleer bomba atılır ve III. Dünya Savaşı çıkarsa?'
Geçtiğimiz aylarda Nevada'daki gizli üsse Facebook üzerinden şaka olarak yapılan 'baskın' çağrısı, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni endişelendirmişti.
Hava Kuvvetleri çok sayıda katılımın olacağını görünce halka çölün ortasındaki "Area 51" üssünden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü, New York Times gazetesine açıklamasında üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" demişti.
Üssün çevresindeki "Yasak bölge" tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı da belirtiliyor.
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