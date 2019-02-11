ABD’de Arakan için uluslararası konferans
ABD’nin New York kentinde düzenlenen “Myanmar’da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı”nda Myanmar hükümeti ve ordusunun başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere ülkedeki etnik azınlıklara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü etnik temizlik kampanyalarına dikkat çekilerek, “Arakanlı Müslümanlara soykırım yapanlardan hesap sorulması” istendi.
Özgür Rohingya Koalisyonu ve Columbia Üniversitesi iş birliğinde 8-9 Şubat’ta Bernard College’da yapılan konferansta, Arakan konusunda çalışan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, çeşitli ülkelerden akademisyenler ve aktivistler bir araya geldi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Azeem İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlarla ilgili kitabında yeni bir “soykırım” olabileceği konusunda uyarılar yaptığını ve bunun gerçek olduğunu söyledi. İbrahim, “Arakanlı Müslümanların neredeyse 40 yıldır yaşadıklarını kitabımda ‘ağır çekimdeki bir soykırım’ olarak niteledim” dedi.
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