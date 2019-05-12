ABD’de akaryakıt istasyonunda patlama: 3 ölü
ABD'de dün bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonrası yapılan incelemelerde 3 farklı kişinin cansız bedeni bulundu. Meydana gelen patlamanın sebebi hala araştırılırken, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel medya, dün ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Buena Vista şehrinde bir akaryakıt istasyonunda patlamanın meydana geldiğini duyurdu.
Patlama sonrası yapılan incelemede, 3 farklı kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken 4 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Polisin incelemelerini sürdürdüğü belirtilirken, meydana gelen patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği duyuruldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle