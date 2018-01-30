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    ABD'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    ABD'de, öğretmenine saldırdığı iddia edilen 7 yaşındaki bir çocuk polis tarafından kelepçelendi.

    ABD'nin Florida eyaletinde polis, öğretmenine saldırdığı iddia edilen 7 yaşındaki bir çocuğu kelepçeledi. Olay geçtiğimiz perşembe günü yaşandı. Coral Way okuluna giden bir öğrenci, kafeteryada öğretmeniyle tartıştı.

    Öğretmene defalarca yumruk ve tekme atan öğrencinin, elleri arkadan kelepçelendi ve hakkında işlem yapıldı.

    Polisten yapılan açıklamada, standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Polis ayrıca, çocuğun kendisine ve topluma zararlı olabileceğini öne sürdü.

    İkinci kez kelepçelendiği ifade edilen çocuk, davranış bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için hastaneye götürüldü.

    Etiketler: son dakika , kelepçe , haberler , son haber
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