ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, perşembe günü Kaliforniya eyaletindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü eyaletin güneyindeki Mojave Çölü yakınındaki Ridgecrest kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olan ve daha önce 6.9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7.1 olarak güncelledi.

