ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, perşembe günü Kaliforniya eyaletindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü eyaletin güneyindeki Mojave Çölü yakınındaki Ridgecrest kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olan ve daha önce 6.9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7.1 olarak güncelledi.
Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.1 in Southern California 40 min ago pic.twitter.com/nvOP30F9IG— EMSC (@LastQuake) 6 Temmuz 2019
Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.
Hasarın yoğun olarak yaşandığı Ridgecrest kentinde ise acil durum ilan edildi.
Deprem nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktığı, bazı yolların kapandığı ancak henüz can kaybı, ağır yaralanma veya büyük çaplı hasar ortaya çıkmadığı bildirildi.
Vegas sıkı sallandı 😳— mehmetokur13 (@MehmetOkur13) 6 Temmuz 2019
Artçı sarsıntıların devam ederken eyaletteki Ridgecrest şehrinde deprem nedeniyle yangın çıktı.
Karavan otoparkında çıkan yanında ağır maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadığı belirlendi.
Yangının meydana gelmesiyle çevredeki esnaf, otoparkta yaşayan insanların yardımına koşarak uyuyanları uyandırıp, bölgeyi tahliye etti.
STADYUMDA HİSSEDİLDİ
Yerel saatle 20.19'da yaşanan sarsıntı, Los Angeles'taki Dodgers Stadyumu'nda Los Angeles Dodgers ile San Diego Padres takımları arasındaki beyzbol müsabakasında da hissedildi.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Sismolojist Lucy Jones, bu depremin daha önceki depremin devamı olduğunu söyledi. Jones, yaptığı basın toplantısında gece boyunca daha fazla artçı depremlerin beklendiği uyarısında bulundu.
Jones, "7.1 şiddetindeki bir depremin yıllarca süren artçı depremleri vardır. Ridgecrest’in oldukça zor zamanlar geçirdiğini sanıyorum. Bu bir ön şok. Ardında daha büyük artı şoklar gelir” dedi.
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