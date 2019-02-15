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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: ABD polisi
15.02.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

ABD'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

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ABD'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Christine Alyce Slayman, altı yaşındaki bir çocuğa duşta defalarca cinsel istismara maruz bıraktı ve bu anları kameraya kaydetti.

Çıplak şekilde altı yaşındaki çocukla duşa giren Christine Alyce Slayman'in, adı açıklanmayan çocuk için seks oyuncağı siparişi verdiği ve duş sırasında cinsel içerikli sözler söyledi belirlendi.

Ele geçirilen iki videonun 2015 yılında Christine Alyce Slayman'ın evinde çekildiği ortaya çıktı. Olayı araştıran FBI aynı yıl içerisinde kayıt edildiği tespit edilen 16 videoya daha ulaştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Christine Alyce Slayman 40 yıl hapse mahkum edildi.

Christine Alyce Slayman'ın çektiği videoları erkek arkadaşına gönderdiği ve daha sonra telefonundan sildiği belirtildi.

Christine Alyce Slayman'ın erkek arkadaşının videoları flash sürücüsünde kayıt ettiği belirlendi. Polis şimdi başka videoların olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Slayman'ın yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kişi yaşanan olaya inanamadığını ve arkadaşının, küçük çocuğun hayatını ve çocukluğunu çaldığını söyledi.

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