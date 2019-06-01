ABD'de 6 ayda 14 silahlı saldırı yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de 6 ayda 14 silahlı saldırı yapıldı
GeriDünya ABD'de 6 ayda 14 silahlı saldırı yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
01.06.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

ABD'de 6 ayda 14 silahlı saldırı yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de 6 ayda 14 silahlı saldırı yapıldı

ABD’de son altı ayda halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırılar ABD'yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sıralara taşıyor.

Yaşanan silahlı saldırı olaylarındaki yüksek ölüm oranları ve yasalarla silahlara kolay sahip olunabilmesi ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sırlara taşıyor. Son olarak 31 Mayıs’ta halka açık bir alanda yeni bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Bir kişinin Virginia Beach’te önüne gelene ateş   açması üzerine 12 kişi hayatını kaybetti. Bu katliam ile ABD’de sadece 2019’da halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırı sayısı 14’e yükseldi.

18 Mayıs'ta ise kimliği belirsiz bir kişi Indiana'daki Ball State Üniversitesi yakınında şenlik alanında silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

8 Mayıs'ta Colorado'daki bir Highlands Ranch okulunda yapılan silahlı saldırıda 18 yaşında bir öğrenci öldü. Birkaç öğrenci de ağır yaralandı.

ABDde 6 ayda 14 silahlı saldırı yapıldı

30 Nisan’da, Charlotte şehrinde bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi kampüsünde, yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Daha sonra çıkan çatışmada ise 4 kişi yaralandı.

27 Nisan'da, bir adam San Diego şehrinde bir sinagogda ateş açtı. bir kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.

16 Nisan’da, Tennessee’de bulunan Sevierville alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir adamın önüne gelene ateş açması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

12 Nisan'da kimliği belirsiz kişiler Los Angeles'ta Amerikalı rapçi Nipsey Hussle'nin cenazesinde çatıştılar. Çatışma sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

27 Mart'ta Seattle'da gerçekleşen silahlı saldırıda, bir adam birkaç aracın şoförüne ateş açtı. İki kişi öldü, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

23 Mart'ta, kimliği belirlenemeyen bir kişi San Francisco'daki Fillmore Caddesi'nde ateş açtı. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

18 Şubat'ta, Michigan eyaletinde çıkan bir çatışmada dört kişi öldü. Olayın detayları açıklanmadı.

15 Şubat'ta Illinois eyaletindeki Henry Pratt fabrikasında bir silahlı saldırı oldu. Polis, saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca, beş polis memuru da yaralandı.

24 Ocak'ta Pensilvanya Üniversitesi yakınındaki bir barda silahlı saldırı düzenlendi. Üç kişi öldü, iki kişi kritik durumda hastaneye kaldırıldı.

ABDde 6 ayda 14 silahlı saldırı yapıldı

23 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada yapılan bir silahlı saldırı beş kişinin ölümüne neden oldu.

17 Ocak'ta bir kadın öldürüldü, bir diğeri Houston, Teksas'taki bir kilisede uğradığı silahlı saldırıda bir otoparkta ağır yaralandı.

5 Ocak’ta, Los Angeles’ta bir bowling salonunda çatışma çıktı. Üç kişi öldü, dördü yaralandı.

SİVİLLERE AİT SİLAHLARIN YÜZDE 45'İNE SAHİPLER

Virginia Beach’teki saldırının öldürülen zanlısının kullandığı tabanca ve tüfeğin ruhsatlı silah olması ABD’deki silah tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Kısa süre önce yapılan Küçük Silahlar Anketi'nde, ABD vatandaşlarının dünyadaki sivillerin elindeki tüm ateşli silahların yüzde 45'ine sahip olduklarını akıllara getirdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler
ABD Başkanı Trump’tan Boris Johnson’a destek
Rusya'da şiddetli patlama
FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda