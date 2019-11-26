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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
26.11.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

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ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

ABD'nin Baltimore eyaletinde işlemedikleri bir cinayet için 36'şar yıl hapis yatan 3 kişi, suçsuzluklarını kanıtlayan delillerin ortaya çıkmasından sonra aklanarak serbest bırakıldı. Özür dilenen Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart için eyalette bir tazminat mekanizması bulunmuyor.

Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Şimdi 50'li yaşlarda olan Chestnust ve Watkins tutuklandığında 16, Stewart da 17 yaşındaydı.

Bir yetişkin olarak hayatlarında ilk kez sokağa çıkan bu kişilerin aile üyelerinin çoğunu kaybettikleri belirtiliyor.

CNN Televizyonu'na göre, mahkumlar, Chestnut'ın çabaları sonucunda özgürlüklerine kavuştu.

Avukatlarından ve jüriden bazı kanıtların gizlendiğini öğrenen Chestnut, eski davaları inceleyen bir komisyona başvurdu.

Mahkumlar suçlamaları kabul etmediği için daha önce yaptıkları erken tahliye başvuruları reddedilmişti.

Basketbol montu için öldürüldü

14 yaşındaki DeWitt Duckett, Kasım 1983'te o dönem gençler arasında çok popüler olan Georgetown Üniversitesi armalı basketbol montu için öldürülmüştü.

Cinayetten sonra bir görgü tanığının ifadesine dayanılarak Chestnut'ın evi arandı ve yatak odasında bir Georgetown Üniversitesi montu bulundu.

Montta kan ya da barut izi olmamasına rağmen Chestnut'la birlikte arkadaşları da uykularından uyandırılarak tutuklandı.

Avukatlardan ve jüriden gizlenen kanıtlar

Baltimore Eyaleti Başsavcısı Marlyn Mosby'ye göre davanın seyrini değiştirebilecek 3 delil dikkate alınmadı ve savunmadan gizlendi.

Bunlardan biri Chestnut'ın annesinin montu satın aldığını kanıtlayan fiş ve tezgahtarın ifadesi.

Diğer kanıt okulun güvenlik görevlisinin cinayetten yarım saat önce Chestnut ve arkadaşlarını okul bahçesinden uzaklaştırması.

3. kanıt ise kimliği belirsiz bir kişinin cinayeti ismini verdiği başka bir kişinin işlediğine dair ifadesi.

Avukatlara göre, reşit yaşta olmayan zanlılar ve görgü tanıkları yanlarında aileleri olmadan toplu halde sorgulandılar.

Özür dilenerek aklanan Chestnut, Watkins ve Stewart için Baltimore'da bir tazminat mekanizması yok.

Eyalet Başsavcısı Marlyn Mosby özür açıklamasında, "Bugün bir zafer değil, trajedi ve bunda sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz. 36 yılı çalınan bu insanların uğradığı zararları telafi etmemiz mümkün değil" dedi.

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