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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.05.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

ABD'de 3 Türk'e "Ellis Adası Şeref Madalyası" verildi

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ABD'de 3 Türk'e "Ellis Adası Şeref Madalyası" verildi

ABD'nin en saygın ödüllerinden Ellis Adası (Ellis Island) Şeref Madalyası'na layık görülenler arasında bu yıl üç Türk de yer aldı.

ABD'nin dünya içecek devi Coca Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Türk Miras Vakfı (THO) Başkanı Ali Çınar ve İnternet Pazarlama Derneği Başkanı Sinan Kanatsız, 2019 yılı Ellis Adası Şeref Madalyası'na layık görüldü.

Şeref madalyasını alanlar arasında Mastercard Üst Yöneticisi Ajay Banha, IBM Üst Yöneticisi Virginia Rometty, Kongre üyelerinden Adam Schiff, eski Google Üst Yöneticisi Eric Schmidt, ünlü şarkıcı Paula Abdul, Dr. Sanjay Gupta, Nobel Ödüllü Dr. Torsten Wiesel ve birçok tanınmış Amerikalı bulunuyor.

34 yıldır verilen Ellis Adası ödüllerini alan Türkler arasında en genç şeref madalyası alan Türk Ali Çınar oldu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının Başkanı Çınar, Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin tanıtımı konusunda çalışmalar yapan bir isim olarak biliniyor.

Çınar, ödülle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalyaya layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, ABD'de bu yıl 3 Türk'ün bu ödülü almasının Türkiye için de bir başarı olduğunu ifade etti.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından resmi olarak tanınan Ellis Adası Şeref Madalyası ödülü, kendi etnik gruplarına, ülkelerine, ABD toplumuna ve dünyaya önemli katkılarda bulunan göçmen ABD vatandaşlarına veriliyor.

Ülkede 34 yıl içinde 7 ABD Başkanı, Rosa Parks, Muhammed Ali, senatörler ve Kongre üyeleri gibi ABD'nin tanınmış isimleri ödül aldı. Bu yıl ABD genelinde toplam 91 kişiye ödül verildi.

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