ABD’de 22 dolar için öldürülen Türk’ün katil zanlısı polise teslim oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’de 22 dolar için öldürülen Türk’ün katil zanlısı polise teslim oldu
GeriDünya ABD’de 22 dolar için öldürülen Türk’ün katil zanlısı polise teslim oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - Fotoğraf: DHA
19.01.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

ABD’de 22 dolar için öldürülen Türk’ün katil zanlısı polise teslim oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de 22 dolar için öldürülen Türk’ün katil zanlısı polise teslim oldu

ABD’nin New York eyaletinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren’ni aracı ile ezerek öldüren Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde benzin istasyonunu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren’in katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren’ni aracı ile ezerek öldüren 33 yaşındaki Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer konu ile ilgili,” Pazartesi günü New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde bir benzin istasyonunda öldürülen Cemal Dağdeviren’nin katil zanlısı olarak aranan şüphelinin, gece saatlerinde Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentine bağlı Peter Roston kasabasında polise giderek teslim oldu” şeklinde açıklamada bulundu.

“HALKIN GÖSTERDİĞİ YAKIN İLGİ İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

New York- Nassau İlçesi Polis Komiseri Patrick Ryder, katil zanlısı olarak tanımlanan Roston Joshua’nun 22 dolar benzin aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştığını bu sırada Dağdeviren’in Joshua’ya engel olmaya çalıştığını belirtti. Ryderi zanlının, fotoğraflarının sosyal medyada ve basında yayımlanmasından sonra baskıyı hisset ederek teslim olduğunu belirterek, “Konuyla ilgili halkın gösterdiği yakın ilgi için de teşekkür ediyorum” dedi.

Cemal Dağdeviren’in ölümüne neden olan 33 yaşındaki katil zanlısı Roston Joshua'ın kasten adam öldürmek suçundan yargılanması bekleniyor. Öte yandan Polis, katil zanlısı Roston Joshua’nın Pensilvanya eyaletine nasıl geldiğini ise araştırmaya devam ediyor.

ABD’de bir Türk, 22 dolar için öldürüldü
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

22 dolar için öldürülmüştü! Katil zanlısı hakkında flaş gelişme

Son dakika... Meksika'da petrol boru hattı patladı

ABD'li senatör Lindsey Graham Beştepe'de

Herkesi indirdi! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi