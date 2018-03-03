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    ABD’de 19 yaşındaki genç ailesini vurdu: 2 ölü

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi’nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Kampüs polisi Sözcüsü Larry Klaus, olayın ‘aile içi mesele’ olduğunu ve saldırganın üniversite öğrencilerinden 19 yaşındaki James Eric Davis olduğunu duyurdu.

    Davis’in, yarıyıl tatili için kendisini kampüsten almaya gelen aile üyelerinden ikisini vurduğu bildirildi.

    Mount Pleasant kampüsünde gerçekleşen olay sonrası, hala ‘tehlikeli’ olabileceği belirtilerek saldırgan için geniş çaplı arama başlatıldı.

    Sözcü Klaus, Davis’in olaydan önceki gece uyuşturucu kullanımına bağlı olarak polis tarafından hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

    Etiketler: Michigan , ABD , gazetehaberleri
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