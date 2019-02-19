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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.02.2019 - 06:47, Son Güncelleme:

ABD'de 16 eyaletten "ulusal acil durumun" kaldırılması için dava

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ABD'de 16 eyaletten "ulusal acil durumun" kaldırılması için dava

ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

Kaliforniya eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, 16 eyalet adına, Trump'ın ülkenin güneyinde Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finansa etmek için ilan ettiği ulusal acil durumun kaldırılması amacıyla dava açtı.

Becerra, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Başkan'ın anayasayı ve güçler ayrımını ihlali ile Kongrenin Amerikan halkı ve eyaletlere tahsis ettiği parayı çalmasını durduracağız.” dedi.

Trump'ın bu girişimini durdurmak için dava açan eyaletleri Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve California oluşturuyor.

Kongre'nin ABD Başkanı'nın sınıra duvar için istediği fonu onaylamaması üzerine federal hükümetin tekrar kapanmaması için “yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle” mücadeleyi gerekçe gösteren Trump, ulusal acil durum ilan etmişti.

ABD Başkanı, aynı zamanda seçim kampanyası vaadi olan “duvarın” finanse edilmesi için ABD'nin güney sınırında “insani kriz” yaşandığı gerekçesini göstermişti.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

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