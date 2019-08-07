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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.08.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor

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ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor

ABD, Suriye'de DEAŞ sonrası dönem için terör örgütü YPG/PKK dahil iş birliği yaptığı "ortak güçlerin" sayısını 100 binden 110 bine çıkarmayı hedefliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, DEAŞ Karşıtı Koalisyonun yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu 1 Nisan-30 Haziran dönem raporunu Kongreye sundu.

116 sayfalık raporda ağırlıklı olarak, DEAŞ'ın fiziksel olarak yenilmesinin ardından özellikle Suriye'de isyancı güçler olarak halen "tehdidini" sürdürdüğü savunuldu. Bu kapsamda örgütle mücadele kadar DEAŞ sonrası döneme ilişkin hazırlıkların da hız kesmeden devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Raporun, "Suriye'deki Ortak Güçlerin Kapasite İnşası" başlıklı bölümünde ise DEAŞ sonrası dönem için öngörülen faaliyetler arasında "YPG/PKK'nın büyütülmesi" maddesine de yer verildi.

110 BİNE YÜKSELTİLMESİ HEDEFLENİYOR

Raporda, "Suriye'de fiziksel olarak DEAŞ'ın yenilmesi ve odak noktasının örgütün yeniden canlanmasının engellenmesine kaymasıyla, Suriye'deki ortak güçlerin kompozisyonu da değişiyor. Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonunun (CJTFOIR) planı, (Suriye'deki) tüm ortak güçlerin yüzde 10 artırılmasına yardım etmek ve tüm bileşenler arasında yeni güçler oluşturmaktır." ifadeleri yer aldı.

Bir sonraki bölümde, halen 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam "ortak güçlerin" sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Rapora göre, söz konusu 110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 binin çok büyük bölümünü "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan, 45 bini "Yerel İç Güvenlik Güçleri" (PRIFS) olarak tanımlanan unsurlardan, 35 bini de (Rakka, Münbiç ve Deyrizor'daki) "İç Güvenlik Güçleri" (InSF) adı verilen bileşenlerden meydana gelecek.

Raporda, "Yerel İç Güvenlik Güçleri" ve "İç Güvenlik Güçleri" adı verilen diğer iki unsurun, sahadaki güçlerden oluştuğu ve "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon halinde çalıştıkları kaydedildi ancak aralarındaki bağ veya ilişkiye dair bir tanımlama yapılmadı.

TRUMP'IN "GERİ ÇEKİLME" TALİMATI ETKİLEDİ

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekilme talimatı vermesiyle ülkedeki Amerikan güçlerinin sayısının göreceli olarak azaldığı ve bu durumun DEAŞ'ın yeniden canlanmasını engellemeye yönelik operasyonlara sekte vurduğu savunuldu. Bu yaklaşım, "ABD'nin Suriye'den kısmi geri çekilmesi, DEAŞ'ın isyancı hücrelerine karşı eğitim ve ekipmana ihtiyaç duydukları bir dönemde ortak güçlere sunulan desteğin azalmasına neden olmuştur." cümlesiyle ifade edildi.

Pentagon'un raporunda, 10 bin kadar DEAŞ'lı teröristin bulunduğu belirtilen Hol kampındaki hareketliliği ABD'nin yeterince izleyemediği, YPG/PKK'nın ise sadece kısmi güvenlik sağlayabildiği belirtildi.

Söz konusu kampla ilgili önerilen çözümün ise kampta kalan kişilerin başka bir yere nakledilmesi olduğu kaydedildi.

DEYRİZOR'DAKİ YPG/PKK KONTROLÜ GERİLİMİ ARTIRIYOR

Öte yandan rapora yansıyan bir başka bölümde, DEAŞ'tan temizlendikten sonra bazı bölgelerde YPG/PKK'nın elindeki yönetme yetkisinin halkta rahatsızlık yarattığı değerlendirmesi yer aldı.

Örneğin, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da kurduğu sözde konseyin, çoğunluğu Arap olan bölge halkında rahatsızlık oluşturduğu, sokaklara dökülen insanların protestolar düzenlediği kaydedildi.

Raporda ayrıca yerel halkın YPG/PKK'nın Beşşar Esed rejimine petrol satmasını da protesto ettiği bilgisine yer verildi.

 

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