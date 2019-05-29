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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.05.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu seçimlerine tebrik

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ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu seçimlerine tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, seçimlerinin başarıyla sonuçlanması sebebiyle Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşlarını tebrik eden Ortagus, şunları söyledi:

"Milyonlarca Avrupalının oy kullandığı bu tarihi seçimler, dünyanın en büyük demokrasi tatbikatı niteliğindedir. ABD ve Avrupa Birliği, ortak demokratik değerler, derin ekonomik bağlar ve Transatlantik ilişkiye bağlılık temelinde güçlü ve kalıcı bir ortaklığa sahiptir. Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyeleri 2 Temmuz'da yerlerini alırken, onlarla ve Avrupa Parlamentosu'nun liderleri ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

AB LİDERLERİ BAŞKANLIK İÇİN PAZARLIK SÜRECİNE HAZIRLANIYOR

AB üye ülkelerinde 4 gün süren Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları netlik kazanırken, AB liderleri kurumların boşalacak başkanlık pozisyonları için pazarlık sürecine hazırlanıyor.

AP seçimlerinin ardından AB üyesi 28 ülkenin liderlerinin ana gündem maddesi AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık süreci olacak.

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