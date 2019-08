ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'nin İdlib kentindeki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna ve İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırısına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklamada bulundu.

Ortagus, açıklamasında, "Esed rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna yapılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz." ifadesini kullandı.

The Assad regime and its allies must return to the ceasefire in #Idlib now. Today’s reckless airstrike on a Turkish convoy follows ongoing vicious attacks against civilians, humanitarian workers, and infrastructure. We condemn this violence and it must end.