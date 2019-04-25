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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘ABD yönetimi destek bulmakta zorlanıyor’

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‘ABD yönetimi destek bulmakta zorlanıyor’

Amerikan yönetiminin Suriye’deki askerlerini azaltırken, terör örgütü YPG/PKK’nın ana unsur olduğu SDG’nin kontrol ettiği alanlar için Avrupa ve Arap ülkelerinden aradığı desteği henüz bulamadığı iddia edildi.

WASHINGTON yönetimi Suriye’de en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elindeki bölgelerde konuşlu 2 bin civarındaki askeri azaltmaya çalışırken, Amerikan basınına göre zorluklarla karşı karşıya. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Trump yönetimi, bugüne kadar en az 21 ülkeden Suriye’ye asker gönderme talebinde bulundu. Bunların yarısı olumlu cevap vermedi. Habere göre, isimleri açıklanmayan yetkililer, geri kalan ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiğini kaydetti. Diğer taraftan ABD, Arap ülkelerinden de parasal ve askeri olmayan yardımlar talep etti.

İKİ TUR GÖRÜŞME

ABD’li yetkililer ocak ayında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avustralya, Norveç ve Belçika başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdi. ABD, geçen haftalarda da 14 Avrupa ülkesi ile yaptığı görüşmelerde lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulundu.

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