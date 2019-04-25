‘ABD yönetimi destek bulmakta zorlanıyor’
Amerikan yönetiminin Suriye’deki askerlerini azaltırken, terör örgütü YPG/PKK’nın ana unsur olduğu SDG’nin kontrol ettiği alanlar için Avrupa ve Arap ülkelerinden aradığı desteği henüz bulamadığı iddia edildi.
WASHINGTON yönetimi Suriye’de en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elindeki bölgelerde konuşlu 2 bin civarındaki askeri azaltmaya çalışırken, Amerikan basınına göre zorluklarla karşı karşıya. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Trump yönetimi, bugüne kadar en az 21 ülkeden Suriye’ye asker gönderme talebinde bulundu. Bunların yarısı olumlu cevap vermedi. Habere göre, isimleri açıklanmayan yetkililer, geri kalan ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiğini kaydetti. Diğer taraftan ABD, Arap ülkelerinden de parasal ve askeri olmayan yardımlar talep etti.
İKİ TUR GÖRÜŞME
ABD’li yetkililer ocak ayında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avustralya, Norveç ve Belçika başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdi. ABD, geçen haftalarda da 14 Avrupa ülkesi ile yaptığı görüşmelerde lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulundu.
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