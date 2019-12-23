‘ABD yaptırımlarına yanıt vereceğiz’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin kabul ettiği ve ‘Kuzey Akım 2’ ile ‘Türk Akımı’” doğalgaz boru hatlarına yaptırım öngören 2020 Amerikan askeri bütçesine Moskova’nın yanıt vereceğini açıkladı. Rusya’da en çok izlenen Birinci TV kanalında konuşan Lavrov, “Kesinlikle yanıt vereceğiz. ABD ile aramızda tek fark bizim yanıtımız kendimize zarar vermeyen türden olacak” dedi.
Bakan Sergey Lavrov, “ABD’nin bu adımını anlamakta güçlük çekiyorum. Askeri bütçeyi Rusya’ya yönelik yaptırım paketiyle birlikte onaylayan kongre üyeleriyle senatörlerin çoğunu şahsen tanıyorum. Ciddi siyasi kimliğe sahip bu kişilerin böylesine ciddiyetsiz bir yaptırımı kabul edeceklerini doğrusu beklemiyordum” diye konuştu. Geçen hafta Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ve mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Lavrov, “Başkan Trump Moskova’ya bir mektup gönderdi. Beyaz Saray’ın birçok problem hakkında bizimle çalışmak istediği niyetini sergiliyor. Trump zaten çok açık bir kişi. Düşündüğünü entrika yapmadan adamın yüzüne söylüyor. Bu anlamda takdire layık” dedi.
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