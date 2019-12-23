‘ABD yaptırımlarına yanıt vereceğiz’

Bakan Sergey Lavrov, “ABD’nin bu adımını anlamakta güçlük çekiyorum. Askeri bütçeyi Rusya’ya yönelik yaptırım paketiyle birlikte onaylayan kongre üyeleriyle senatörlerin çoğunu şahsen tanıyorum. Ciddi siyasi kimliğe sahip bu kişilerin böylesine ciddiyetsiz bir yaptırımı kabul edeceklerini doğrusu beklemiyordum” diye konuştu. Geçen hafta Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ve mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Lavrov, “Başkan Trump Moskova’ya bir mektup gönderdi. Beyaz Saray’ın birçok problem hakkında bizimle çalışmak istediği niyetini sergiliyor. Trump zaten çok açık bir kişi. Düşündüğünü entrika yapmadan adamın yüzüne söylüyor. Bu anlamda takdire layık” dedi.