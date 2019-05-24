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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.05.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

“ABD yaptırımları uluslararası düzeni hedef alıyor"

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“ABD yaptırımları uluslararası düzeni hedef alıyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yaptırımlarının uluslararası düzeni hedef aldığını ve tüm ülkelerin buna karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Pakistan'ı ziyaret eden Zarif, İslamabad Havalimanı'nda İran medyasına yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarını değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını "kabadayıca adımlar" olarak niteleyen ve bu yaptırımların eş zamanlı olarak Çin'e karşı da uygulandığını belirten Zarif, dünya kamuoyunun bu adımların devam etmesine izin vermesi durumunda küresel düzenin "hiçbir yasaya uymayan bir adamın inisiyatifinde kalacağını" dile getirdi.

Tüm ülkelerin dünyanın güvenliği ve kendi çıkarları için ABD yaptırımlarına karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Zarif, "ABD yaptırımları bugün uluslararası düzeni hedef alıyor. Eğer buna karşı mücadele edilmezse uluslararası kamuoyu bu yaptırımlara maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, bölgenin içinden geçtiği şartlarla ilgili komşu ülkelerle istişarelerin zaruri olduğuna dikkati çekti.

"GWADAR LİMANI'NI TÜRKİYE'YE BAĞLAYABİLİRİZ"

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan ve ABD'nin Afganistan için yaptırımlardan muaf tuttuğu Çabahar Limanı ile Pakistan'ın Gwadar Limanı'nın rakip değil birbirinin tamamlayıcısı olduğuna işaret eden Zarif, şunları söyledi:

"Gwadar ve Çabahar'ın potansiyelinden yararlanabiliriz. Gwadar Limanı'nı demir yoluyla Güney-Kuzey Koridoru üzerinden Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve hatta Türkiye'ye bağlayabiliriz."

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