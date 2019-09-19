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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
19.09.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

'ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar'

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'ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ya da Suudi Arabistan'ın ülkelerine karşı girişeceği bir saldırının "topyekûn bir savaş" başlatacağını söyledi. Zarif, CNN televizyonuna demecinde "Gözümüzü kırpmadan topraklarımızı savunuruz" dedi.

Cevad Zarif, CNN muhabirinin "ABD ya da Suudi Arabistan'ın İran topraklarına saldırısının sonuçları ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Topyekün bir savaş. Ülkemizi savunma konusunda çok ciddi bir açıklama yapıyorum. Savaş istemiyoruz. Bir askeri çatışmaya girmek istemiyoruz. Bir yalana, bir aldatmacaya dayanarak askeri çatışmaya girilmesi çok korkunç bir şey. Çok büyük kayıplar verilir. Ama gözümüzü kırpmadan ülkemizi savunuruz."

Hafta sonunda Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine drone'lar ve seyir (kruz) füzeleriyle düzenlenen saldırıların arkasında İran'ın olduğu iddialarını bir kez daha reddeden Zarif şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'a saldırının İran topraklarından düzenlendiğini nereden uyduruyorlar? Saldırının sorumluluğunu Yemenliler üstlendi. Bununla ilgili açıklama yaptılar. Suudi Arabistan'ın dezenformasyonuna cevap verdiler ve meşru müdafaa için bu saldırıyı düzenlediklerini duyurdular."

"Şimdi bir şeyler yapabilmek için sorumluluğu İran'a yüklemeye çalışıyorlar. O yüzden bunun savaş kışkırtıcılığı olduğunu söylüyorum. Kendi çıkarları için yalanlar uyduruyorlar. Ama bu onların kendi çıkarlarına da hizmet etmiyor."

'Öyleyse Suudi Arabistan'ın bu savaşı çoktan kazanmış olması gerekirdi'

Mülakatta CNN Muhabiri Zarif'e şöyle sordu:

"Bunlar yıllardır kuşatma altında olan isyancılar. Yiyecek, ilaç bulmakta zorlanıyorlar. Dünyanın, bu isyancıların drone'lar ve cruise füzeleriyle, böyle bir teknoloji kullanarak, on milyarlarca dolarlık hava savunma sistemlerini aşarak Suudi Arabistan'ın yüzlerce kilometre içlerinde, 19 ayrı hedefe saldırı düzenlediğine nasıl inanmasını bekliyorsunuz?" diye sordu.

Zarif bu soruya da "Hesabınızı buna göre yaparsanız, Suudi Arabistan'ın kuşatma altındaki bu insanlara karşı savaşı çoktan kazanmış olması gerekirdi. Ama 4,5 yıldır bunu yapamadılar" diye yanıt verdi.

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Son 24 saatte ne oldu? (19.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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