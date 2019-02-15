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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
15.02.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

"ABD, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için Karayipler'e uçak gönderdi"

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"ABD, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak için Karayipler'e uçak gönderdi"

Küba, ABD'nin 'insani yardım kisvesi' altında Venezuela'ya müdahalede bulunmak için Karayipler'e özel kuvvetlerini konuşlandırdığını öne sürdü.

Ülkenin komünist gazetesi Granma'da yer alan hükümet açıklamasına göre, ABD askeri uçakları geçen hafta Puerto Rico ve Dominik Cumhuriyeti dahil olmak üzere bölgedeki stratejik yerlere iniş yaptı.

Açıklamada 6-10 Şubat arasında iniş yapan uçaklardan büyük ihtimalle bu ülkelerin hükümetlerinin de bir bilgisinin olmadığı öne sürüldü.

Küba, ABD'nin Venezuela siyasetine karışmasının, göndermek istediği insani yardımdan bin kat daha büyük bir zarara yol açtığı yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Temsilcisi Elliott Abrams ise bunun 'yeni bir yalan' olduğunu söyledi.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas da bu iddiayı yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıkamada Venezula krizi ile ilgili olarak bütün seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etmesinin üzerinden üç hafta geçti.

Trump liderliğindeki ABD dahil olmak üzere 50 ülke Guaido'yu başkan olarak tanıdı ve ülkenin erken seçimlere gitmesini talep etti.

Bu talebe direnen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun arkasında ise Çin, Rusya, Küba ve Türkiye gibi ülkeler var.

YARDIM SINIRA GÖNDERİLECEK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise 25 ülkenin Venezuela'ya insani yardım göndermek amacıyla 100 milyon dolar topladığını açıkladı.

İnsani yardımın Kolombiya ve Brezilya sınırlarında bulunan mülteci merkezlerine ve Karayip adası Curazao'a gideceği belirtildi.

Guaido, insani yardımın 23 Şubat itibariyle Venezuela'ya girmesini hedefliyor.

Maduro ise Kolombiya sınırına asker konuşlandırdı; böylece insani yardımın girişine izin vermemeyi hedefliyor.

Küba'nın iddiaları arasında ABD'nin 'uluslararası koruma altında zorla insani yardım göndermeye çalışarak müdahalenin zeminini hazırladığı' da var.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise Küba'nın bu iddialarının tamamen yanlış olduğunu belirtti.

'İŞGALİ MEŞRU GÖSTERME YOLU'

BBC'ye konuşan Maduro, ülkesindeki krizin sorumlusunun ABD olduğunu söylemişti.

Maduro, Trump yönetimini "aşırı uçta görüşlere sahip bir çete" olarak nitelendirdi.

Maduro, ülkesine insani yardım gönderilmesine izin vermeme kararına gerekçe olarak insani yardımların, "ABD'nin işgalini meşru gösterme yolu" olduğunu söyledi; ABD'nin "savaş çığırtkanlığı" yaptığını belirtti.

Venezuela uzun zamandır bu yıl yüzde 10 milyonu aşması beklenen hiperenflasyon yüzünden büyük bir ekonomik krizin içinde.

Trump, Maduro'nun görevini bırakmamayı ısrar etmesi üzerine Venezuela'nın özellikle petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar açıklamıştı.

 

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